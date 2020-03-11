Alaplı'dan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "İlçe Ekonomisi" toplantısı yapıldı.

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonunda gerçekleşen toplantıda, ilçe ekonomisinin genel yapısıyla ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda, Vali Erdoğan Bektaş, katılımcılara söz vererek, ilçenin ekonomik sorunları ve çözümleri üzerine görüşlerini aldı.

İki okul törenle açıldı



Alaplı'da hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan anaokulu ile bakım ve onarımı yapılarak Alaplı Özel Eğitim Uygulamalı Okulu'na dönüştürülen iki okul törenle açıldı.



Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, hayırsever gurbetçi vatandaş Kemalettin Yaman'ın yaptırdığı Kemalettin Can Yaman Anaokulu'nun açılış töreninde, "Kemalettin amcamızn gurbetlerde kazanılan imkanları, vatanına, toprağına kalıcı bir eser olarak bırakması her türlü takdirin üzerinde. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.



Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz da hayır işinin kolay bir iş olmadığını dile getirerek, "İyilik, marifet, emek paylaşılmakla çoğalır. Bunu yapabilmek, iyiliği, hayrı kendine şiar edinmiş kişilerin işidir." diye konuştu.

Alaplı OSB'de ikinci fabrikanın inşaatına başlandı

Alaplı ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde ikinci fabrikanın inşaat çalışmasına başlandı.

Fabrikanın inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, market rafı ve depolama sistemi imalatı yapacak fabrikanın, istihdama önemli katkılarda bulunacağını kaydetti.

"Temeli atılan ve ihracata yönelik çalışan büyük sanayi yatırımı kapsamındaki raf fabrikası, ilk aşamada 100 kişi civarında istihdam sağlayacak." diyen Yılmaz, "Firma çok hızlı çalışıyor ve yıl sonuna kadar bu fabrikayı açacak. Önümüzdeki yıllarda istihdam kapasitesi 150 kişinin üzerinde olacak. Bunun dışında 3-4 firma daha yakın zamanda temellerini atacak." ifadelerini kullandı.



Yatırımcı firma yetkilisi Serkan Eren ise 12 bin metrekare kapalı alanda temelini atarak inşaatına başladıkları fabrikayı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.