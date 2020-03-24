Alaplı'dan kısa kısa - Son Dakika

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Alaplı'dan kısa kısa

6 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine yurt dışından gelen 54 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde takip ediliyor.

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine yurt dışından gelen 54 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde takip ediliyor.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, kaymakamlık toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye yurt dışından gelen 54 kişinin evlerinde takip edildiğini söyledi.

"Çok şükür vakamız yok." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yalnız çok dikkatli olmamız lazım. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız şart. Bu konuda uyarıları dikkate alarak hareket edelim. 1 metre kuralına uyalım. Alaplı'da 54 kişi sürekli takip ediliyor. Çoğunun 14 günlük süresi dolmak üzere. Her gün sağlıkçılarımız onları arıyor, bilgi alıyor. Korkulacak bir durum yok. Alaplı'da muhtarlarımız aracılığıyla tespit ettiğimiz yanında ailesi bulunmayan 1152 hanede, 2 bin 891 yaşlımız var. Yanında yakını olmayanların ihtiyaçları gideriliyor."

Kiracı esnaftan kira alınmaması talebi


Alaplı Kent Konseyi, koronavirüs sebebiyle zor bir sürece giren kiracı esnaftan iş yeri sahiplerinin Ramazan Bayramı'na kadar kira almamasını önerdi.


Alaplı Kent Konseyi Yürütme Kurulundan yapılan açıklamada, iş yeri sahiplerinin kiracılarından Ramazan Bayramı'na kadar kira almaması için kampanya başlatıldığı kaydedilerek, "Mülk sahiplerine bu noktada iyi niyetlerine sığınarak, kampanyamıza destek olma çağrısı yapıyoruz ve ekonominin yükünü çeken esnafa sahip çıkmaya bekliyoruz." dedi.

Sokak kedilerinin bakımını belediye üstlendi

Alaplı'da 25 yıldır balıkçı barınağında çok sayıda kedi besleyen işçi emeklisi Hasan Kırmacıoğlu (70), koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayınca kedilerinin bakımını Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi üstlendi.

Her gün evinden çıkıp yaklaşık 3 kilometre yol yürüyerek, Alaplı Balıkçı Barınağındaki kedilerine yiyecek götüren Kırmacıoğlu, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca, kedilerine yiyecek ulaştıramadı.

Durumdan haberdar olan Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kırmacıoğlu'nun beslediği kedilerin bakımını üstlendi.

Veteriner hekim ve görevliler her sabah kedilerin yiyeceklerini götürerek, kontrollerini yapıyor.

Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Arif Aktürk, yaptığı açıklamada, Hasan Kırmacıoğlu'nun evden çıkamadığı için kedilerin bakımını üstlendiklerini ifade etti.

Hasan Kırmacıoğlu da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadığını belirterek, kedilerine sahip çıkan belediyeye teşekkür etti.

Alaplı Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Alaplı Belediyesi'nin alt ve üst yapı ile aile ve çocuk parkı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen 5 yıllık dönemde ilçe merkezi başta olmak üzere mahallelerde çok önemli hizmetler yaptıklarını anlattı.

İnsan odaklı hizmetlere büyük önem verdiklerini belirten Tekin, "Bu hizmetler aynı kararlılıkla devam ediyor. İlçe merkezi ve mahallelerimizin yüzde 70 oranında tüm eksiklerimizi tamamlamıştık. Özelikle mahallelerimizde yüzde 30 oranında yapamadığımız yerler vardı. Bunları tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Yaşlıların ihtiyaçları evlerine teslim edilerek karşılanıyor

Alaplı Belediyesi ekipleri, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim ederek karşılıyor.


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

50 kişinin çeşitli ihtiyaçları karşılanırken, İtfaiye Müdürlüğünün denizden çektiği tuzlu su ile caddeleri ve sokakları dezenfekte ettiğini anlatan Tekin, "Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsın, biz onların alışveriş, ilaç gibi tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumdayız." dedi.

Zonguldak, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:26 Kaynak: AA

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