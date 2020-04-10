Alaplı'dan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymayan 56 kişiye, 21 bin 840 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin, araçlı veya yaya devriyelerle hem köylerde hem de ilçe merkezinde denetimlerini sürdürdüğünü anımsattı.

Denetimlerde, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymayan 56 kişiye, Kabahatlar Kanunu'na göre toplam 21 bin 840 lira idari para cezasının uygulandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemizde ev izolasyonunda 150 kişi bulunmakta. Daha önce de açıkladığımız gibi ev izolasyonunda bulunan vatandaşlarımız ilgili kurum görevlileri tarafından gözlem altında tutularak kontrol ediliyor. Kamu kurumlarına da kimse maskesiz alınmıyor. Yakında devletimiz maske dağıtım planlamasını da yapacak. Maskelerin dağıtımına da hem köylerde hem de şehir merkezinde peyderpey başlanacak. Karantina altındaki vatandaşlarımıza da İlçe Sağlık Müdürlüğümüz maskelerini dağıtıyor. Son 24 saatte pozitif vaka sayısı 4 kişi daha artarak 26'a yükseldi."

Evde kalan çocuklar oyuncak ve çikolata ile sevindirildi

Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı ile Alaplı Karşıyaka Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği iş birliğiyle evde kalan çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Alaplı Karşıyaka Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Fatih Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda kalan çocukları düşünerek evlerinde keyifli vakit geçirmeleri için top ve balon gibi oyuncakların yanı sıra çikolata dağıttıklarını söyledi.