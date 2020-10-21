Alaplı'dan kısa kısa - Son Dakika

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı

Tekin, mesajında, tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak vatandaşları olayların yanı sıra haberler hakkında aydınlatan gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladığını belirtti.

AK Parti İlçe Başkanı Karacan da kamuoyunu bilgilendirmek, haber akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal olaylara ışık tutmak, kısık seslerin sesini kitlelere duyurmak için gecesini gündüzüne katan ve zaman zaman çok zor şartlar altında çalışan basın mensuplarının gününü kutladığını kaydetti.

Alaplı Şehir Stadı zemini yenileme çalışmaları

Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler Mahallesi'nde bulunan şehir stadyumunun sentetik çim zemininin yenilendiği bildirildi.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Siteler Mahallesindeki şehir stadının kullanım ömrünü tamamlayan futbol ve atletizm pisti sentetik çim zeminini yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yüklenici firma aracılığıyla yürütülen zemin yenileme çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Yaklaşık 10 yıl garantili olan sentetik çim, 30 yıl kullanım ömrüne sahip." dedi.