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Alaplı'dan kısa kısa - Son Dakika

Alaplı'dan kısa kısa

10.02.2022 16:04
Alaplı'dan kısa kısa

Alaplı Belediyesince, ilçeye içerisinde oyun grupları ve spor aletlerinin yer alacağı "Vadi Park" yapılacağı bildirildi.

Alaplı Belediyesince, ilçeye içerisinde oyun grupları ve spor aletlerinin yer alacağı "Vadi Park" yapılacağı bildirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yazılı açıklamasında, Tepeköy Mahallesi'nde çok büyük park çalışmasına başlayacaklarını belirterek, "Vadi Park" projesinin içinde oyun grupları, spor aletleri, 680 metrekarelik gölet ve 500 metrekarelik yeşil alan olacağını kaydetti.

Belediye olarak göreve geldikleri günden bu yana ilçeye en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını aktaran Tekin, "Bu park, afet konutlarına ve tüm Tepeköy Mahallesi'ne ayrıcalık katacak. Çalışmalara en kısa zamanda başlayacağız." ifadesini kullandı.

Afet konutlarının tapuları hak sahiplerine teslim ediliyor

Alaplı'da 1998 yılında meydana gelen heyelanda evleri zarar gören afetzedeler için yapılan 150 konutun tapuları, hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Başkan Tekin ve AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, tapuların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaplı'dan kısa kısa - Son Dakika


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