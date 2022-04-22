Alaplı'dan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki şehir stadına 500 seyirci kapasiteli tribün yapıldı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yöneticileri, Alaplı Şehir Stadı'nın tamamlanan tribün inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçe Başkanı Yaşar Karacan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan tribünün, stadın önemli bir eksikliğini giderdiğini ifade etti.

Karacan, statta ilave çalışmaların devam edeceğini aktararak, "Yapılacak diğer çalışmalarla modern bir stat olacak." dedi.

Alaplı Belediye Başkanı Tekin, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Merkez İlköğretimokulu 4-B sınıfı öğrencisi Ceylin Günaçtı'ya devretti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sembolik olarak başkanlık koltuğuna oturan Günaçtı'nın belediye çalışmaları hakkında bilgiler alarak, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Tekin, kendisini ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.