Alaplı Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 önlemleri artırıldı - Son Dakika

Alaplı Devlet Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırıldı.

Bu kapsamda hastanenin tüm alanları yeni normal hayata uygun olarak yeniden dizayn edildi. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının eksiksiz olarak uygulandığı hastanede, vatandaşlara "Birlikte başaracağız" mesajı verildi.

Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Başer Açıkgöz, AA muhabirine, salgının başlangıcıyla birlikte alınmaya başlanan önlemlerin hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde tamamlandığını belirtti.

Hastane olarak, her yönüyle yeni sosyal hayata hazır bir şekilde vatandaşlara sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerini ifade eden Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Hastanemize girişte mutlaka ateş ölçümü yapıyoruz. Hastanemizin tüm alanlarında maske kullanılması zorunlu olup, maskesi olmayanlara maske de veriyoruz. Tüm hastalarımızı ateş ölçümlerini yaparak, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde hastanemize kabul ediyoruz. Bunun yanında, tüm alanlarımız sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yeniden dizayn edildi. El dezenfektanları, herkesin erişebileceği şekilde yerleştirildi. Çalışanlar ile hastalarımızın mesafelerini korumak için cam bölmeler yerleştirdik. Hastanemizdeki tüm alanlar özelliklerine uygun şekilde periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Biz yeni normal hayata hazırız. Vatandaşlarımızın tüm sağlık sorunlarının çözümü için görevimizin başındayız."