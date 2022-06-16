Alaplı emniyeti hırsızlığa karşı vatandaşları broşürle bilgilendirdi

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarı ile kalabalığın olduğu alanlarda broşür dağıtarak hırsızlığa karşı uyarılarda bulundu.
Halk pazarı ile kalabalığın olduğu alanları gezen ekipler, vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı uyarıların yer aldığı broşürleri dağıttı.
Ev, iş yeri ve araç hırsızlıklarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri, hırsızlığın yaşanması durumunda panik yapılmadan 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasını istedi.
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