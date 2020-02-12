Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevik, hayırsevere teşekkür etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevik, hayırsevere teşekkür etti - Son Dakika

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevik, hayırsevere teşekkür etti

12 dakika önce

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, ilçe merkezine okul yaptırarak, eğitim ve öğretime hazır hale getiren hayırsever Kemalettin Yaman'a teşekkür etti.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevik, hayırsevere teşekkür etti, System.String[]

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, ilçe merkezine okul yaptırarak, eğitim ve öğretime hazır hale getiren hayırsever Kemalettin Yaman'a teşekkür etti.

Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemalettin Can Yaman Anaokulu'nun önümüzdeki hafta içerisinde eğitim ve öğretime açılacağını ifade etti.

Okulun çevre düzenlemesinin tamamlanarak eğitim ve öğretime hazır hale getirildiğini belirten Çevik, "Milli Eğitim Bakanlığı da okulun açılışı için onay verdi. Okulu önümüzdeki hafta eğitim ve öğretime açacağız. Bu modern okul ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Can Yaman, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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