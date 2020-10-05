Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı'dan ziyaret - Son Dakika

Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, İlçe Belediye Başkanı Nuri Tekin'i, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla ziyaret etti.

Tekin, ziyarette yaptığı konuşmada, Alaplı Müftüsü Aydın Bostancı nezdinde tüm din görevlilerinin "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nı kutladığını belirterek, "Camilerin eksikliklerinin giderilmesi konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret göstereceğiz." dedi.

Bostancı da ziyaretin ardından Belediye Başkanı Nuri Tekin'e teşekkür belgesi takdim etti.