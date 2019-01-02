Son Dakika Haberleri: Alaplı İtfaiyesinden Baca Temizliği Uyarısı

Alaplı İtfaiyesinden Baca Temizliği Uyarısı

1 saat önce

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, vatandaşlara, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirler kapsamında baca temizliği yapılması uyarısında bulundu.

Alaplı İtfaiyesinden Baca Temizliği Uyarısı, System.String[]
Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, vatandaşlara, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirler kapsamında baca temizliği yapılması uyarısında bulundu.

Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben ve baca zehirlenmelerinin özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.

Karbonmonoksit zehirlenmeleri nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:


"Sobalı evlerde oturan vatandaşlarımız, gece yatarken soba sönmesin, biraz daha uzun süreli yansın diye sobaya tekrardan odun ve kömür atarak yanmasını sağlıyor. Lodos ve fırtına olması durumunda uykuda olan vatandaşlar da zehirlenme ile karşı karşıya kalabilirler. Bu yüzden kesinlikle gece yatarken sobaya odun veya kömür gibi yakıcı maddeler atılmaması gerekir. Tüm personelimize baca temizliği konusunda eğitimler veriyoruz. Baca temizliği için ayrı bir ekip de oluşturduk. Vatandaşlarımız, belediyemizi ya da itfaiye müdürlüğümüzü aradığı zaman ekiplerimiz baca temizliğini yapıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:42 Kaynak: AA

Sinan Taşkın, İtfaiye, Alaplı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor Aynı Evde Yaşadığı Sevgilisine Kızıp Evi Yakan Genç Kız: İmam Nikahlıyız Diye Kadına Şiddete Bir Şey Yapmıyorlar

Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:04:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaplı İtfaiyesinden Baca Temizliği Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]