Alaplı İtfaiyesinden Baca Temizliği Uyarısı
1 saat önce
Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, vatandaşlara, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirler kapsamında baca temizliği yapılması uyarısında bulundu.
Alaplı
Belediyesi İtfaiye
Müdürü Sinan Taşkın
, vatandaşlara, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirler kapsamında baca temizliği yapılması uyarısında bulundu.
Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben ve baca zehirlenmelerinin özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.
Karbonmonoksit zehirlenmeleri nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:
"Sobalı evlerde oturan vatandaşlarımız, gece yatarken soba sönmesin, biraz daha uzun süreli yansın diye sobaya tekrardan odun ve kömür atarak yanmasını sağlıyor. Lodos ve fırtına olması durumunda uykuda olan vatandaşlar da zehirlenme ile karşı karşıya kalabilirler. Bu yüzden kesinlikle gece yatarken sobaya odun veya kömür gibi yakıcı maddeler atılmaması gerekir. Tüm personelimize baca temizliği konusunda eğitimler veriyoruz. Baca temizliği için ayrı bir ekip de oluşturduk. Vatandaşlarımız, belediyemizi ya da itfaiye müdürlüğümüzü aradığı zaman ekiplerimiz baca temizliğini yapıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:42 Kaynak: AA
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