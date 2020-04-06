Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz: "Yarından itibaren sert tedbirler uygulayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz: 'Yarından itibaren sert tedbirler uygulayacağız' - Son Dakika

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz: "Yarından itibaren sert tedbirler uygulayacağız"

6 saat önce

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması için yarından itibaren sert tedbirler uygulanacağını bildirdi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz:

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması için yarından itibaren sert tedbirler uygulanacağını bildirdi.


Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve uygulamalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Vedat Yılmaz, ilçede şu ana kadar 11 vatandaşın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, vakalarla ilgili temaslı vatandaş sayısının da 120 civarında olduğunu ifade ederek, "Ama maalesef bu sayılarda artma olacağını da bekliyoruz. Şu an, tedavileri hastanede ve evlerinde devam eden hastalarımız var. Hayati tehlikesi olan hastamız bulunmamakta. İnşallah olumsuz bir durumla karşılaşmayız" dedi.


"Ortak duruş sergilememiz çok önemli"


"Şu an devletimizin getirdiği bazı yasaklar ve kısıtlamalar sosyal hareketliliği azaltacaktır" diyen Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Zonguldak'ın diğer büyükşehir iller gibi karantina altına alınması açıkçası bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. Bu sadece biz yöneticilerin değil halkımızın da korunması açısından önemli. Çünkü ilimize ve ilçemize büyükşehirlerden hareketlilik fazlaydı,kısıtlanmış oldu. Biz de sahada bunu denetlemek için olacağız. Ama vatandaşlarımızın da esnaflarımızın da bu uyarıları, kurallara uymayanlara iletmesi ve hep beraber ortak bir duruş sergilememiz çok önemli."


"Büyük işyerleri için de tedbirler aldık "


Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürlüğüne 35 firma ile irtibata geçme talimatı verdiğini de kaydederek şunları söyledi:


"Bu tedbirler dışında büyük işyerleri için bazı tedbir kararları aldık. Ticaret ve Sanayi Odasından, özellikle ağır ve tehlikeli iş yeri statüsündeki fazla sayıda işçi çalıştıran firmaların bilgisini aldık.İlçe Sağlık Müdürlüğümüze toplam 35 firma ile irtibat geçme emri verdim.Bu firmalar, işyeri hekimleri vasıtasıyla çalışanlarını izleyecekler. ve ayrıca kendilerine vardiyalı çalışma sayısını azaltma yada gerekirse üretimlerine geçici olarak ara vermesi yönünde bildirimlerimiz oldu. Bazı firmalarımız bu konuda önlemlerini almaya başladı. Burada amacımız, işçilerimizin sağlığını koruyarak, ilçemizin ekonomisinde büyük yer sağlayan fabrikaların ilerde üretimlerini riske atmamak.İkinci olarak, petrol ofislerimizde çalışanları, maske, eldiven ve diğer tedbirleri almaları yönünde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Ocak vasıtasıyla bilgilendirdik. Şu an açık olan fırın, pastane, restaurant market bakkallar İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından hafta içerisinde denetlenmektedir Bu uygulamamız sürekli devam etmekte."


"Pozitif vakalarla temaslı olanların durumu düzenli olarak takip ediliyor"


Pozitif çıkan vakalarla temaslı olanların durumunun düzenli olarak takip edildiğini de aktaran Kaymakam Vedat Yılmaz, "Sağlık Müdürlüğümüz pozitif vakalar ile temaslı olanların sağlık durumunu, düzenli olarak onlarla görüşerek takip ediyorlar. Jandarma ve polis ayrıca kontrol ediyor. Pozitif vaka çıkan kişilerin oturdukları ev ve apartmanları Belediyemiz kanalıyla dezenfekte ediyoruz.İlçe pazarımızda, Belediyemiz giriş çıkış önlemlerini alıyor, pazarcıların denetlemesi ve iç organizasyonun sağlanması yönünde Zabıta Müdürlüğümüz titiz bir çalışma yürütüyor" dedi.


"Yardım ve maaşlar hak sahiplerine ulaştı"


Kaymakam Vedat Yılmaz, nakdi yardım ve maaşların da hak sahiplerinin evlerine gidilerek kendilerine ulaştırıldığını belirterek, "Bugün itibariyle 829 ailemize 1000 TL sosyal yardımı ve 2022 sayılı Kanuna göre yaşlı ve engelli maaşlarını jandarma, polis ve PTT dağıtıcılarımızla hızlı bir şekilde kendilerine hak sahiplerine ulaştırdık" ifadelerine yer verdi.


"Dışarıya sadece zorunlu olunca çıkılmalı ve hemen eve dönülmeli"


Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, vatandaşlara da yapmaları gerekenlerle ilgili bilgiler vererek şöyle dedi:


"İlçe merkezimize, alış veriş, eczane, yeme içme, kamu kurumları ve bankalara başvurma için her evden sadece bir kişinin gelmesi ve dışarıya çıkarken fiziksel mesafeye, maskeye mutlaka uyarak işini bitirip beklemeden evlerine geri dönmeleri önemli. Bu sayede, ilçe merkezimizdeki sosyal hareketliliği kendiliğinden azaltmış olacağız. Yani bekleme yapma devam et olmalı asıl amaç. Polislerimiz, yarın bu konuda denetimlere başlayacak.Gereksiz yere kalabalık oluşturan, işleri olmayanları dağıtacağız.Buna uymayanlara çekinmeden para cezası Verilecek . Yarından itibaren sert bir tutum uygulayacağız."


"Her kurum elinden gelen desteği veriyor"


Salgın hastalıkla mücadelede ilçedeki bütün kurum ve kuruluşların, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının elinden geleni yaptığını ifade eden Kaymakam Vedat Yılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı:


"Vefa destek grubumuzla, büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu anlamda köy ve mahalle muhtarlarımız, imamlarımız, jandarma, polis, zabıta ve kurum amirlerimiz, Kızılay temsilciliğimizle gayretli bir birlikteliğimiz ve organizasyonumuz var. Hepsi, fedakar ve zaman mefhumu gözetmeden çalışıyor. Tabi ki en büyük alkışı sağlık çalışanlarımız hak ediyor. Onlara minnettarız.Belediyelerimiz, belediye başkanlarımız bu süreçte gerekli desteği veriyorlar. Oda başkanlarımız kendi alanlarında duyarlı. Siyasi parti başkanlarımız, üyelerini bilinçlendirmekte. Bu çalışmalarımızda sürekli arayarak ve kendi faaliyetleriyle destek olmaktalar. Sivil toplum kuruluşları da duyarlı. Sonuç olarak, Alaplılı hemşehrilerimiz, her ne kadar haklı olarak tedirgin olsalar da, önemli olan tedbirli olmaktır. Herkes zorunlu olmadıkça evlerinde kalacak, Sağlık Bakanlığının uyarılarına,Kaymakamlığımızın duyurularına uyacaklar." - ZONGULDAK

Vedat Yılmaz, Zonguldak, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:53 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Denizli'de koronavirüsle ilgili "montajlı paylaşım"a inceleme Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı         
19:11
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü         
18:58
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır         
18:57
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz         
18:44
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
18:31
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor         
18:31
Bayern Münih antrenmanlara başladı Bayern Münih antrenmanlara başladı         
18:26
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı         
18:12
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü         
17:57
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi         
17:32
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı         
17:24
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı         
17:15
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu         
17:12
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi         
17:06
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular         
17:04
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş         
17:00
Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı         
16:52
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu         
16:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:41
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi         
16:41
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:39
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım         
16:38
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi         
16:32
Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu         
16:32
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı         
16:31
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim         
16:29
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi         
16:27
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi         
16:24
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel         
16:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 19:33:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz: "Yarından itibaren sert tedbirler uygulayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]