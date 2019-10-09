"Alaplı Kuzusu"nu satın almak ülkenin her yerinden geliyorlar

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı'da orman köylülerince bahçelerden toplanarak, pazarda satışa sunulan ve 'Alaplı kuzusu' denilen kestanenin ünü, yurt geneline yayıldı. Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen kestaneciler, Çarşamba sabahı kurulan yol kenarlarında sıkı pazarlıklar sonucu ürünleri satın alıyor.

Zonguldak Alaplı İlçesinde Kılburnu mevkinde sabah erken saatlerinde yol kenarlarında Kestane Pazarı'nın kurulmasıyla ilçede 'Alaplı kuzusu' denilen kestanenin ünü, yurt geneline yayıldı. Orman köylülerinin bahçelerden toplayarak, pazarda satışa sunduğu kestaneleri almak isteyenler İstanbul ve Bursa İllerinden geliyorlar.

Alaplı Orman bölgelerinden toplanan kestanesinin zarının ince olduğunu belirten satıcılar, diğer İllerdeki toplanan ürünlerden daha çok tercih edildiğini söyledi. Alaplı ve Yığılca Ormanları arasında toplanan kestane sezonu olan ekim ve kasım aylarında 20 ton satış yapıldığı belirtildi. Kestane pazara sabah saatleri 06.00 itibaren kurulmaya başlıyor ve 8,00 kadar alıcılar pazardan ürün alıyorlar.

Kestane satıcısı Ali Uygun, "Bu bölgenin kestanesi çok meşhur olduğunu ve çok kaliteli olduğunu söyledi. Baş, kestanenin köylülerin etkili bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, kestane pazarında haftada 2 ile 3 ton arasında satış yapıldığını kaydetti. Ali Uygun," Buraya bakıyoruz; Bursa'dan İstanbul'dan çeşitli illerden kestane almaya gelenler var. Bizim ilçelerimizden kestane buraya geliyor ve buluşup pazarlık yapıyorlar. Herkes bu bölgenin kestanesini tercih ediyor" diye konuştu.



"Bu kestane kışın ilaç "

Kocaali'de kestane işi yapan Zafer Sarı ise "Batı Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur pazarı burada kuruluyor. Alaplı kestanesi kuzu kestane. Buranın kestaneleri farklı. buranın kestanesi ufak olduğu için lezzetine doyulmuyor. Bu kestanenin zarı yok. Bursa kestanesinde zar olur, bunda olmaz." dedi.

Ahmet Meşe ise Ankara'dan Alaplı'ya geldiğini ifade ederek, "Ankara'dan buraya geliyoruz. sadece sezon işi bu Kestane işini yapıyorum. Buranın kestanesini tercih etmemizin sebebi kuzu kestane olması. Bizim İç Anadolu bölgesinin en çok tercih ettiği kestane türü budur. Kestane Bursa, Kütahya ve İzmir tarafında da var ama bu bölgenin kestaneyi daha çok sever. Bu kestane şekerli olur. Halk bu kestaneyi daha çok tutar. Alaplı bölgenin ikinci olarak en büyük pazarı ve kestane almak için Türkiye'nin dört bir yanından alıcı gelir." ifadelerini kullandı.