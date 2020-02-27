Alaplı Muhtarlar Derneği'nden ziyaret - Son Dakika
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Alaplı Muhtarlar Derneği'nden ziyaret

6 saat önce

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı ve dernek yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Küçükdağ'ı ziyaret etti.

Alaplı Muhtarlar Derneği'nden ziyaret, System.String[]

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı ve dernek yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Küçükdağ'ı ziyaret etti.

Mandacı, ziyarette yaptığı konuşmada, görevine kısa bir süre önce atanan Fatih Küçükdağ'a ziyarette bulunduklarını belirterek, "Alaplı'da başarılı çalışmalar yapacağından kuşkumuz yok. Biz de muhtarlar olarak, kolluk kuvvetlerimizin çalışmalarına her zaman olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Küçükdağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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