Alaplı OSB'nin cazibe merkezi olması çalışmaları - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kurulu Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), cazibe merkezi olması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaymakam Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaplı OSB'nin her biri ortalama 3 bin metrekare olmak üzere birbirine eşit 52 parsel olarak planlandığını söyledi.

Kentlerde fiziki kapasite olarak sıkışmış küçük orta ölçekli firmaların OSB'nin sağladığı yatırım hizmetlerinden yararlanması için çalıştıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İşletme kapasitelerinin artırılması, yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ve istihdamın önünü açmak için 70 bin metrekare büyük bir parselimizi 24 küçük parsele ayırmak suretiyle küçük ve orta ölçekli firmalara Alaplı OSB'de yatırım yapma imkanı sağladık. Daha önce üç parselin satışını yaparak tahsisini yapmıştık. Bugün de 5 parselin tahsisini yaparak satışını tamamladık."

Vedat Yılmaz, tahsis yapılan firmalara, tahsis yapılan alanları altyapıları hazırlanarak, hafriyat ve duvarları yapılmış olarak teslim ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu noktada da küçük ve orta ölçekli firmalara kolaylık sağlıyoruz. Devletimizin yatırımların önünü açan ve teşvik eden uygulamaları Alaplı OSB'yi, küçük ve orta ölçekli firmaların cazibe merkezi haline getirdi. Üç etap olarak planlanan parsellerdeki alt yapı çalışmalarının ilk etabının yüzde 50'si tamamlandı. İlk etapta planlanan 10 parselden 8'inin sözleşmesi yapılarak tahsisi yapıldı. Kalan 2 parselin başvuruları da alındı."