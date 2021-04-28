Alaplı'ya 500 kişilik kapalı tribün

Zonguldak Alaplı Şehir Stadyumuna Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenek 500 kişilik kapalı modern bir tribün yapılacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından 2015 yılında yapılan Alaplı futbol sahasına portatif 500 kişilik tribünler, futbol müsabakalarında ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle plan dahilinde yıkılacak.2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenek ile İlçeye yeni 500 kişilik kapalı modern bir tribün inşa edilecek olan stat binasında idare, soyunma odaları, hakem odası, doktor odasını kapsayan modernizasyon çalışmaları başlandı. Stad binasının sağ tarafına 200 kişilik ve sol tarafına 300 kişilik olma üzere toplam 500 kişilik yeni kapalı tribünün yapılmasıyla birlikte ilçe stadı modern bir görüntüye kavuşacak.

"Gençlik Merkezi, büyük bir kazanım"

Zonguldak Alaplı İlçe Spor Müdürü Erhan Yavaş, yapımı devam eden Gençlik Merkezi Binasındaki çalışmaları yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında gazetecilere bilgilendirdi.

Erhan Yavaşın, yaptığı açıklamada "Gençlik Merkezimizin yaklaşık 500 metrekarelik alanı bulunmaktadır. İçinde ince çalışmaları bitmiş ve Verilen süreden daha önce hizmete girmesi planlanmaktadır. 2 derslik, folklor salonu, kütüphane, kafeterya, mescit odaları yer alacaktır. Merkezin tamamlanmasıyla birlikte Alaplı gençlerimiz boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendireceği, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faaliyetler yapabileceği geniş kapsamlı bir yere kavuşacaktır. Merkezimiz, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması, kaliteli vakit geçirmesi adına da büyük fırsat ve imkanlar sunacaktır. Güçlü Türkiye için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı haline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, çevreye duyarlı, mutlu, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesini amaçlayan ve ilçemiz gençliğine büyük hizmetler verecek olan Gençlik Merkezinin Ramazan Bayramından sonra resmi açılışını yapılacak. Bu vesileyle, Gençlik Merkezimizin ilçemize kazanımında başta İl müdürümüz Sayın Hakan Yüksel olmak üzere büyük katkıları ve destekleri olan herkese şahsım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK