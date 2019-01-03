Alaplı'ya Engelli Park Yerleri
17 dakika önce
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla ilçenin önemli noktalarında özel park yerleri yapıldığını bildirdi.
Alaplı
Belediye Başkanı Nuri Tekin
, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla ilçenin önemli noktalarında özel park yerleri yapıldığını bildirdi.
Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Ali Alp
Caddesi üzerinde oluşturulan engelli otoparkın tabelalarının dikildiğini belirtti.
Park yerlerinin engelli araç sahiplerinin sorunlarına yardımcı olacağını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:
"Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Belediye olarak biz de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Engelli kardeşlerimiz için Ali Alp Caddesi üzerine bulunan 2 bankanın önüne araçları için park yeri ayırdık. Ekiplerimiz bugün tabelaları diktiler. Engelli vatandaşlarımız için gerekli çalışmalarımız devam edecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:14 Kaynak: AA
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