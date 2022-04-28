Alaplı'ya seyir terası yapılıyor - Son Dakika
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Alaplı'ya seyir terası yapılıyor

28.04.2022 15:05
Alaplı'ya seyir terası yapılıyor

Alaplı Belediyesi, Seyir Terası Projesi inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Alaplı Belediyesi, Seyir Terası Projesi inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Nuri Tekin, AA muhabirine, Yeni Siteler Mahallesi'nde "Çekirdek Tepe" olarak bilinen ilçe merkezinin en yüksek noktasına seyir terası yapacaklarını söyledi.

Toplam 360 metrekarelik yapı alanına sahip proje içerisinde 300 metrekare kafeterya, 60 metrekare teras ve 1400 metrekare rekreasyon alanı olacağını anlatan Tekin, "Kendine ait otopark alanları bulunan projede, yürüyüş yolları, seyir terasları, kamelyalar ve çocuk oyun alanları da olacak." dedi.

Açık ve kapalı alanlara sahip kafeteryaların manzaraya karşı konumlandırılacağını aktaran Tekin, "Alaplı'nın cazibesini artıracak, turizmi canlandıracak, ilçe sakinlerinin nefes alacağı doğayla iç içe bir sosyal alan oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

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Nuri Tekin, oyunlar, İnşaat, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaplı'ya seyir terası yapılıyor - Son Dakika


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