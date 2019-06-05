Son Dakika Haberleri: Alaplı'ya yeni Kaymakam görevlendirildi
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Alaplı'ya yeni Kaymakam görevlendirildi

1 saat önce

Zonguldak Alaplı İlçesi yeni Kaymakamı belli oldu.

Alaplı'ya yeni Kaymakam görevlendirildi, System.String[]
Zonguldak Alaplı İlçesi yeni Kaymakamı belli oldu. Alaplı Kaymakamlığına Antalya Alanya'da ikamet eden 1994 doğumlu kaymakam vekili olarak Emirhan Arıkan görevlendirildiği öğrenildi.

Kaymakam Saim Eskioğlu'nun emekliye ayrılmasından sonra boşalan Alaplı Kaymakamlığı koltuğuna 1994 doğumlu Alanya doğumlu olan Arıkan, Alaplı'da görev yapan en genç kaymakam vekili olarak görev yapacak. Ayrıca kaymakamlık vekili görevini de vekaleten olarak ilk kez Alaplı'da gerçekleştirecek.

Kaymakam Emirhan Arıkan Haziran ayın ortalarında Alaplı'ya geleceği öğrenildi. Kaymakam vekili Emirhan, Alaplı İlçesinde kaymakam ataması yapılana kadar kaymakamlık görevini üstlenecek. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:04 Kaynak: İHA
Antalya, Saim Eskioğlu, Zonguldak, Alaplı, Yaşam
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