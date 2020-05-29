Alaplı Ziraat Odası Başkanı: Fındık rekoltesi düşük olacak, fiyata yansıyacak - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, koronavirüs nedeniyle yetiştiricilerin fındıklarıyla ilgilenememesi nedeniyle rekoltenin düşük olmasını beklediklerini, bunun da fiyatlara yansıyacağını söyledi.

Batı Karadeniz'de Düzce'den sonra önemli fındık üretim kentlerinden Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık üreticileri, koronavirüs salgını nedeniyle tarlalarında gerekli bakımları yapamadıkları için düşük rekolte endişesine düştü. Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, düşük rekoltenin fiyatlara da yansıyacağını düşündüklerini söyledi. Türkoğlu, fındık fiyatlarının da bu sene yüksek olacağına işaret ederek, "Fındığa bakım için büyük bir zarar verdi. Ancak yine de tarlaya giderek çalışmak isteyenlere belge alarak müsaade edildi. Şu anda güzel çalışmalar var. Havalar da iyi gidiyor. İnşallah eksik olan çalışmalarımızı da gidereceğiz. Fındığımız iyi para ediyor. Bu sene fındık rekoltesinin düşük olacağını tahmin ederek üreticilere yaprak gübresi dağıttık. Çünkü fındık ağaçlarından gördüğümüz üzere rekoltenin az olacağı kanaatindeyiz. O yüzden elimizden gelen destek ve bakımı yapmamız lazım. Yani olmayan mal her zaman para eder. Soğanın, patatesin 10 lira olduğunu unutmayın. Sarımsağın 100 liraya çıktığını görüyoruz. Piyasada mal az ise arz talep meselesi. Fiyat yükselir" dedi. Başkan Türkoğlu, Alaplı'da 95 bin dekarlık alanında fındık üretimi yapıldığını ve yıllık ortalama 15 bin ton fındık üretildiğini, ilçede 8 bin civarında fındık üreticisi olduğunu belirtti.