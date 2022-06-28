Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika
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Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu

28.06.2022 17:45

Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu Antalya'nın Alanya ilçesinde tomruk yüklü kamyonun Alara Çayı'na devrilmesinin ardından kaybolan işçi arama çalışmalarının beşinci gününde olayın gerçekleştiği alanın 3 kilometre uzaklığında bulundu.

Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tomruk yüklü kamyonun Alara Çayı'na devrilmesinin ardından kaybolan işçi arama çalışmalarının beşinci gününde olayın gerçekleştiği alanın 3 kilometre uzaklığında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Güzelbağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda tomruk yüklü kamyon, sürücüsü Gültekin Alkan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alara Çayı'na düşmüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri sürücü Gültekin Alkan ve Metin Boztaş'ı yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan üçüncü kişi Sefa Kadıoğlu'na ise ulaşılamamıştı. Alara Çayı'nda akıntıya kapıldığı düşünülen Kadıoğlu, bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama-Kurtarma ve Side Sualtı Arama-Kurtarma ekipleri çay içerisinde, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından çay kenarında arandı. Bölgede 5 gündür süren arama çalışmaları bugün sonuç verdi. Jandarma Arama-Kurtarma ekipleri Kadıoğlu'nun cansız bedenine kamyonun düştüğü alanın 3 kilometre uzağında ulaştı. Gerekli incelemelerin ardından kayıp işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu Son Dakika | Kamyonun çaya devrildiği kazada kayboldu, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu Son Dakika | Kamyonun çaya devrildiği kazada kayboldu, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA

Kadıoğlu, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika
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