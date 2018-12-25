Alarko Holding, Tohma-Medik Hidroelektrik Santralini Elektrik Üretim A.Ş.'ye Devretti
1 saat önce
Malatya’daki Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali işletme süresi bittiği için devredildiği belirtildi. Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Altek Alarko tarafından işletmesi yapılan Malatya’daki Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali işletme süresi bittiği için Elektrik Üretim A.Ş.’ye devredildi. Alarko Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, “Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.’nin Yap-İşlet-Devret Modeli ile tesis ettiği […]The post Alarko Holding, Tohma-Medik hidroelektrik santralini Elektrik Üretim A.Ş.’ye devretti appeared first on Enerji Enstitüsü.
Malatya
'daki Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali işletme süresi bittiği için devredildiği belirtildi. Alarko Holding
'in bağlı ortaklığı Altek Alarko tarafından işletmesi yapılan Malatya'daki Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali işletme süresi bittiği için Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredildi.
Alarko Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) yapılan bildirimde, "Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin Yap-İşlet-Devret Modeli ile tesis ettiği ve işletmekte olduğu Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali'nin 20 yıllık işletme süresi 23 Aralık
2018 tarihinde dolmuştur. Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali, imzalanan Devir Protokolü ile Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:48
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