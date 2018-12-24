Son Dakika Haberleri: Alarko Malatya'daki Hidroelektrik Santralini Devretti

Alarko Malatya'daki Hidroelektrik Santralini Devretti

23 dakika önce

Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Altek Alarko tarafından işletmesi yapılan Malatya'da 12,5 MW kurulu güce sahip Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali işletme süresi bittiği için Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredildi.

Alarko Malatya'daki Hidroelektrik Santralini Devretti, System.String[]
Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Altek Alarko tarafından işletmesi yapılan Malatya'da 12,5 MW kurulu güce sahip Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali işletme süresi bittiği için Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredildi.

Alarko Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin Yap-İşlet-Devret Modeli ile tesis ettiği ve işletmekte olduğu Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali'nin 20 yıllık işletme süresi 23 Aralık 2018 tarihinde dolmuştur. Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali, imzalanan Devir Protokolü ile Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:36 Kaynak: DHA

Malatya, Alarko, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakikada Penaltı Kaçıran Bursasporlu Futbolcu, Sahadan Çıkamadı Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın Deniz Çakır, Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 11:59:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alarko Malatya'daki Hidroelektrik Santralini Devretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]