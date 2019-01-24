Alarko, Romanya'da demiryolu ihalesi kazandı
38 dakika önce
Alsim Alarko'nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu grup, Romanya'daki demiryolu hattı ihalesini kazandı.
Alsim Alarko
'nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu grup, Romanya
'daki demiryolu hattı ihalesini kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:59
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