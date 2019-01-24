Son Dakika Haberleri: Alarko, Romanya'da demiryolu ihalesi kazandı

Alarko, Romanya'da demiryolu ihalesi kazandı

38 dakika önce

Alsim Alarko'nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu grup, Romanya'daki demiryolu hattı ihalesini kazandı.

Alarko, Romanya'da demiryolu ihalesi kazandı, System.String[]
Alsim Alarko'nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu grup, Romanya'daki demiryolu hattı ihalesini kazandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:59 

Alarko, Romanya, Ekonomi
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