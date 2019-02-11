Son Dakika Haberleri: Alarm veren global piyasada kritik hafta!

Alarm veren global piyasada kritik hafta!

1 saat önce

Bir yılda yüzde 50 düşen Baltık Kuru Yük Endeksi alarm sinyali sayılıyor.

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Bir yılda yüzde 50 düşen Baltık Kuru Yük Endeksi alarm sinyali sayılıyor. Bir yılda yüzde 50 düşen Baltık Kuru Yük Endeksi alarm sinyali sayılıyor. Aysel YÜCEL'in haberi...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:50 

Ekonomi
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