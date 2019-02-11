Alarm veren global piyasada kritik hafta!
1 saat önce
Bir yılda yüzde 50 düşen Baltık Kuru Yük Endeksi alarm sinyali sayılıyor.
Bir yılda yüzde 50 düşen Baltık Kuru Yük Endeksi alarm sinyali sayılıyor. Bir yılda yüzde 50 düşen Baltık Kuru Yük Endeksi alarm sinyali sayılıyor. Aysel YÜCEL'in haberi...
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:50
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