Son Dakika Haberleri: Alarmı Duyup, Dışarı Çıktı, Kundakçılarla Karşılaştı

Alarmı Duyup, Dışarı Çıktı, Kundakçılarla Karşılaştı

31 dakika önce

ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi, benzin döktükleri otomobili ateşe verdi.

Alarmı Duyup, Dışarı Çıktı, Kundakçılarla Karşılaştı, System.String[]
ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi, benzin döktükleri otomobili ateşe verdi. Bu sırada alarmı duyup, dışarı çıkan otomobilin sahibi Hayrettin Kızılçınar'ı gören şüpheliler kaçarken, araç tamamen yanmadan yangın söndürüldü. 

Olay, dün gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan gelen alarm sesine uyanan Hayrettin Kızılçınar, dışarı çıktığında iki kişinin, kendisine ait otomobile benzin döküp, ateşe verdiğini gördü. Kızılçınar'ın kendisini gördüğünü fark eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Kızılçınar, sesleri duyup dışarı çıkan komşuları ile birlikte otomobilin alev alan ön ve arka tamponunu su dökerek söndürdü. Alevler büyümeden söndürülürken, küçük çaplı hasar meydana geldi. 

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:36 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşçiler, 1987 Yılının Gazetesine Sarılmış Kutuda İnsan Kafatası ve Kemikleri Buldu! AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk Net Bir Şekilde Görülüyor! Gökçek 40 Saat Sonra Twitter'a Geri Döndü: Mansur Yavaş'ın Başarısını Tebrik Ediyorum! Önce Kameralar Önünde Konuştu, Ardından Twitter'dan Çağrı Yaptı: Hakkımı Yedirtmem!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 09:07:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alarmı Duyup, Dışarı Çıktı, Kundakçılarla Karşılaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]