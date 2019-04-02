Alarmı Duyup, Dışarı Çıktı, Kundakçılarla Karşılaştı
1 saat önce
ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi, benzin döktükleri otomobili ateşe verdi.
ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi, benzin döktükleri otomobili ateşe verdi. Bu sırada alarmı duyup, dışarı çıkan otomobilin sahibi Hayrettin Kızılçınar'ı gören şüpheliler kaçarken, araç tamamen yanmadan yangın söndürüldü. Olay, dün gece yarısı merkez Seyhan
ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan gelen alarm sesine uyanan Hayrettin Kızılçınar, dışarı çıktığında iki kişinin, kendisine ait otomobile benzin döküp, ateşe verdiğini gördü. Kızılçınar'ın kendisini gördüğünü fark eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Kızılçınar, sesleri duyup dışarı çıkan komşuları ile birlikte otomobilin alev alan ön ve arka tamponunu su dökerek söndürdü. Alevler büyümeden söndürülürken, küçük çaplı hasar meydana geldi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:32 Kaynak: DHA
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