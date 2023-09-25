7. haftadaki Las Palmas maçı hazırlıklarına başlayan Real Madrid'de yıldız futbolcu Arda Güler, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Son olarak Atletico Madrid'e 3-1 kaybeden Real Madrid, ligin 7. haftasında karşılaşacağı Las Palmas karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Daha önce takımla birlikte belirli süre antrenmanda yer alan Arda Güler, takımla beraber antrenmanın tamamında yer aldı.
Eflatun-beyazlılar, 27 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de evinde Las Palmas ile kozlarını paylaşacak. Genç yetenek Arda Güler bu mücadelede Ancelotti'nin süre vermesi halinde ilk kez forma giyebilir.
Son Dakika › Futbol › Saatler kaldı! Arda Güler'in ilk maçına çıkacağı tarih netleşti - Son Dakika