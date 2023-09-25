Saatler kaldı! Arda Güler'in ilk maçına çıkacağı tarih netleşti - Son Dakika

Saatler kaldı! Arda Güler'in ilk maçına çıkacağı tarih netleşti

Son Güncelleme: 25.09.2023 17:52

Derbide Atletico Madrid'e 3-1 kaybeden Real Madrid, Las Palmas karşılaşması için antrenmanlarına devam ediyor. Milli oyuncumuz Arda Güler, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Bu karşılaşmada Arda Güler, teknik direktör Ancelotti'nin süre vermesi halinde ilk kez sahne alabilir.

7. haftadaki Las Palmas maçı hazırlıklarına başlayan Real Madrid'de yıldız futbolcu Arda Güler, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

LAS PALMAS MAÇINA HAZIRLANIYORLAR

Son olarak Atletico Madrid'e 3-1 kaybeden Real Madrid, ligin 7. haftasında karşılaşacağı Las Palmas karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Daha önce takımla birlikte belirli süre antrenmanda yer alan Arda Güler, takımla beraber antrenmanın tamamında yer aldı.

ARDA GÜLER İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Eflatun-beyazlılar, 27 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de evinde Las Palmas ile kozlarını paylaşacak. Genç yetenek Arda Güler bu mücadelede Ancelotti'nin süre vermesi halinde ilk kez forma giyebilir.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Saatler kaldı! Arda Güler'in ilk maçına çıkacağı tarih netleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saatler kaldı! Arda Güler'in ilk maçına çıkacağı tarih netleşti - Son Dakika
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