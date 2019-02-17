Son Dakika Haberleri: Alarmların Çalmasını Naylon ve Alüminyum Folyo ile Engellemişler

Alarmların Çalmasını Naylon ve Alüminyum Folyo ile Engellemişler

1 saat önce

Ankara'da özel düzenekli çanta ile elektronik eşya satan iş yerlerinden hırsızlık yapan 3'ü Gürcistan uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Alarmların Çalmasını Naylon ve Alüminyum Folyo ile Engellemişler, System.String[]
Ankara'da özel düzenekli çanta ile elektronik eşya satan iş yerlerinden hırsızlık yapan 3'ü Gürcistan uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezlerindeki elektronik eşya satışı yapılan iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mağazaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların alarmları sökülmemiş elektronik eşyaları iç içe naylon sarılmış ve alüminyum folyo kaplı özel düzenekli kadın çantalarını kullanarak çaldıklarını belirledi.

Ayrıca zanlıların, alarm takılı ürünleri çalarken sinyali engellemek amacıyla kullandıkları çantalarla 7 ayrı hırsızlık olayını da gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameraları ve teknik takibin ardından 4 zanlıdan üçünün Gürcistan uyruklu olduğunu belirleyen ekipler, ikisi kadın şüphelilerin Mamak ilçesinde ikamet ettiklerini ve çevrede dikkat çekmemek için kendilerini evli olarak tanıttıklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıların kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda zanlılar gözaltına alınırken yapılan aramada maddi değeri yüksek çok sayıda elektronik eşya da ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İki yılda 40 yabancı uyruklu hırsız yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, iki yılda başta Gürcistan ve Kolombiya olmak üzere çeşitli ülkelerden gelerek Ankara'da hırsızlık yapan 40 şüpheliyi yakaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:13 Kaynak: AA

Ankara, Gürcistan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Koca, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürüp İntihar Etti CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak

Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:32:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alarmların Çalmasını Naylon ve Alüminyum Folyo ile Engellemişler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]