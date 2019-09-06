Son Dakika Haberleri: 'Alaşehir 2'nci üzüm festivali'nde koray avcı konseri
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'Alaşehir 2'nci üzüm festivali'nde koray avcı konseri

1 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Üzüm Festivali'nde konser veren şarkıcı Koray Avcı, sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

'Alaşehir 2'nci üzüm festivali'nde koray avcı konseri, System.String[]
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Üzüm Festivali'nde konser veren şarkıcı Koray Avcı, sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.
Şarkıcı Koray Avcı, 'Alaşehir 2'nci Üzüm Festivali' kapsamında, Alaşehir Stadı'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Zaman zaman yağan yağmura rağmen konseri yaklaşık 15 bin kişi izledi. Avcı, konserinde, kendi albümlerindeki sevilen şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş, Cem Karaca, Barış Manço, Müslüm Gürses ve Mahzuni Şerif dahil çok sayıda sanatçının eserlerini de seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Avcı, bazı şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Avcı, bazı şarkı ve türkülerdeki dansları ile de dikkat çekti.
Konserinin bir bölümünde engelli hayranı Anıl Yener'in (25) yanına giden Koray Avcı, 'Ellerimde Çiçekler' isimli parçayı beraber söyledi. Havai fişek gösterisiyle sona eren konserin sonunda Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Koray Avcı'ya çiçek verip, Alaşehir üzümü hediye ederek, katkısı için teşekkür etti.


Koray Avcı, Alaşehir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:37 Kaynak: DHA
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