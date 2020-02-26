Alaşehir Adliyesi personelinden 50 dekarlık "Adalet Ormanı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaşehir Adliyesi personelinden 50 dekarlık 'Adalet Ormanı' - Son Dakika

Alaşehir Adliyesi personelinden 50 dekarlık "Adalet Ormanı"

6 saat önce

Alaşehir Adliyesinde görevli hakim, savcı ve personel, 50 dekarlık "Adalet Ormanı" oluşturulması için fidan dikti.

Alaşehir Adliyesi personelinden 50 dekarlık

Alaşehir Adliyesinde görevli hakim, savcı ve personel, 50 dekarlık "Adalet Ormanı" oluşturulması için fidan dikti.

Narlıdere Mahallesinde kurulması planlanan "Adalet Ormanı" için düzenlenen fidan dikim töreninde adliye personeli, denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerin de desteğiyle bin adet fıstık çamını toprakla buluşturdu.

Alaşehir Orman İşletme Şefi Yakup Ulu, gazetecilere yaptığı açıklamada ağaçlandırma çalışmalarına katkıları dolayısıyla adliye personeline teşekkür etti.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman da adalet ailesi olarak Türkiye'nin ağaçlandırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, bundan sonra bu tür çalışmalara olan desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:48 Kaynak: AA
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