Alaşehir AK Parti'de birlik beraberlik vurgusu - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Yaşar Demirel, parti yönetimi, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ve eşleriyle bir araya gelerek, birlik beraberlik vurgusu yaptı.



Geçtiğimiz 26 Aralık tarihinde AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı görevine başlayan Yaşar Demirel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması ile parti tanışma toplantısını bir arada gerçekleştirdi. Toplantıya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seniha Karakaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Taşpınar, teşkilatların yönetim kurulu üyeleri ve eşleri katıldı. Toplantıda AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel, kadınlara çiçek dağıtarak kadınlar günlerini kutladı. Programda konuşan Demirel, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Biz aslında 8 Mart günü günlerinizi kutlamayı düşündük, programların yoğunluğu nedeniyle, bu güne erteledik. Amacımız görevimize yeni başladığımız için, yönetim kurulu, kadınlar kolu ve gençlik kolları üyelerimiz ve eşleriyle birbirimizi tanıştırmak istedik. Sizlerin emeklerinizin karşılığını asla ödeyemeyiz. Siyasetçiler olarak eve geç geliyoruz, bazen gelemiyoruz. Sizleri ve çocuklarımızı ihmal ettiğimiz zamanlar oluyor. Ancak siyaseti de birilerinin yapması gerekiyor. Bu sorumluluğu birilerinin alması gerekiyor. Cennet anaların ayağının altındadır. Dünya nüfusunun yarısı kadınlardan oluşur, diğer yarısını da yetiştiren kadınlardır. Bizler sizlere her zaman muhtacız. Bu vesile ile hem kadınlar gününüzü tekrar kutluyorum, hem de sizlerden destek ve fedakarlık istiyoruz. 11 Nisan'da ilçe kongremiz var. Kongre ile ilgili çalışmalarımız başladı, inşallah yüzümüzün akıyla kongremizi de yapacağız" dedi. - MANİSA