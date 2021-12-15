Alaşehir Bakkal Şükrü Evi Restorasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Alaşehir Bakkal Şükrü Evi Restorasyonu

15.12.2021 02:10
Alaşehir Bakkal Şükrü Evi Restorasyonu

Alaşehir'deki Bakkal Şükrü Evi, Tescilli Klasik Türk Evi olarak 1. Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır.

Alaşehir'deki Bakkal Şükrü Evi, Tescilli Klasik Türk Evi olarak 1. Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır. Projede, restorasyon ilkelerine bağlı kalınmıştır. Tarihi ve mimari önemi olan ve çevreye uyumlu yapıların korunması, onarılması ve tüm yanlış kullanımların düzeltilip sağlıklaştırılarak yaşatılması amaçlanmıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla 'Kent Müzesi' olarak kullanılması amacıyla Alaşehir Belediyesi'ne tahsisi yapılmıştır.

YORUMLAR
500
Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı Makinenin tespit edemediği sahte dolarlar esnafın kabusu oldu Makinenin tespit edemediği sahte dolarlar esnafın kabusu oldu Bu kuş 'Muhsin Başkan ruhun şad olsun' diyor Bu kuş 'Muhsin Başkan ruhun şad olsun' diyor

Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Alaşehir Bakkal Şükrü Evi Restorasyonu - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilde okullar tatil edildi
01:01 Ukrayna'ya hazırlanan insani yardım tasarısı Rusya'dan kabul görmedi! Rusya'nın tasarısını ise tek bir ülke destekledi
00:30 Meteoroloji'den sevindiren haber! Sıcak hava bu hafta etkisini gösterecek
00:26 Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı
00:22 Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı
23:45 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara dair açıklama yaptı: İddialıyız, kararlıyız
23:37 Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
23:25 Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 02:35:01. #1.12#
SON DAKİKA: Alaşehir Bakkal Şükrü Evi Restorasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement