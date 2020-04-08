Alaşehir Belediyesi 6 maddelik acil önlem paketi açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Alaşehir Belediyesi 6 maddelik acil önlem paketi açıkladı - Son Dakika Ekonomi

Alaşehir Belediyesi 6 maddelik acil önlem paketi açıkladı

6 saat önce

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını karşısında, Alaşehirli vatandaşlar, esnaflar ve çiftçiler için uygulanacak 3 aylık, ekonomik önlem paketini açıkladı.

Alaşehir Belediyesi 6 maddelik acil önlem paketi açıkladı, System.String[]

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını karşısında, Alaşehirli vatandaşlar, esnaflar ve çiftçiler için uygulanacak 3 aylık, ekonomik önlem paketini açıkladı. Acil önlem paketinde çiftçilere fidan dağıtımı, mazot desteği, belediye tarım araçlarının kullanılması, tarımsal sulama fiyatlarında indirim ve iş yeri kiralarının ertelenmesi gibi vatandaşları rahatlatıcı önlemler bulunuyor.


Alaşehir'de yaşayan çiftçiler, esnaflar ve vatandaşların, salgın bitinceye kadar mağduriyet yaşamamaları için alınan acil önlemler paketinde vatandaşların salgın karşısında çalıştıkları işlerini ve en büyük gelir kaynağı olan tarım gelirlerini kaybetmemeleri hedefleniyor. Belediyenin hazırlamış olduğu paket, çiftçilere bölge fidancılarından tedarik edilen yerli tohumlardan yetiştirilmiş 25 bin adet domates, patlıcan, biber fidanı ücretsiz olarak dağıtılması, belediyeye ait kaz ayağı, ızgara, pulluk, pulvarizatör gibi tarım araç gereçlerinin ücretsiz olarak günlük kullanabilmeleri; belediyeye ait iki akaryakıt istasyonundan çiftçi belgesi ile gelen çiftçilerin traktörlerine bayi karı alınmadan mazotta yaklaşık 40 kuruş gibi indirim desteği verilecek. Tarımsal sulama kaynaklarından faydalanan çiftçiler için Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yüzde 10 bedelsiz sulama hakkı verilecek. Belediyeye ait araziler çiftçiler tarafından ekip biçmek için çok cüzi rakamlarla kiraya verilecek.


Fidancılar mağdur edilmeyecek


Alaşehir'de sebze fidanı üreten fidan üreticileri, belediyenin yapacağı dağıtımdan olumsuz etkilenmeyecek. Belediye fidan üreticilerinin fidanlarını da satın alarak, çiftçilere ücretsiz dağıtacak. Sebze fidanı üreticisi Rıfat Çubuk, "Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu, bizim ürettiğimiz fidanları satın alarak, çiftçilere ücretsiz dağıtacaklarını söyledi. Biz de fidancılar olarak, mutlu olarak, kabul ettik. Bizler de mağdur olmayacağız, başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Pakette esnaflar da unutulmadı


Belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan kiracılar karantina tedbirleri yüzünden iş yerleri kapalı ise 3 ay kira bedeli alınmayarak kira desteği verilecek. Korona virüsü salgını nedeniyle alınan önlem paketini basın açıklamasıyla duyuran Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şunları söyledi:


"Dünya çapında etkili olan ve ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgını karşısında, Alaşehir Belediyesi olarak kendi ilçemizde başta çiftçilerimiz olmak üzere esnafımızın ve tüm vatandaşlarımızın ekonomisini korumak üzere 3 aylık ekonomik önlem paketimizi hazırladık. Önlem paketimizde çiftçilerimize ücretsiz fidan dağıtımı, mazot desteği, belediye tarım araçlarının ücretsiz olarak kullanılması, tarımsal sulama fiyatlarında indirim ve belediyemize ait iş yerlerinin kiralarının ertelenmesi gibi vatandaşlarımızı rahatlatıcı önlemler bulunmaktadır. Alaşehir Türkiye'nin üzüm ambarıdır. Alaşehirlilerin yüzde 98'i başta üzüm olmak üzere tarımla geçimini sağlamaktadır. Dünyaca ünlü Sultaniye Üzümümüzün yetiştirilmesi için önlemler almamız gerekmektedir. Alaşehir'de yaşayan çiftçilerimiz, esnaflarımız ve vatandaşların, salgın bitinceye kadar mağduriyet yaşamamaları için alınan önlemler paketimizde vatandaşlarımızın işlerini, aşlarını ve en büyük gelir kaynağı olan tarım gelirlerini kaybetmemelerini sağlamayı hedefledik. Buradaki temel amacımız, insanı yaşatalım ki, devlet yaşasın. Bizde elimizdeki kısıtlı imkanlara rağmen, belediyemize ait tüm imkanları vatandaşlarımızın menfaatine kullanarak, insanlarımızın salgın karşısında mağdur olmamaları için çalışıyoruz" diye konuştu.


"Alaşehir Belediyesi olarak verdiğimiz desteklerle, vatandaşımızın ekonomik olarak bu salgından an az zararla çıkması için çalışıyoruz" diyen Başkan Öküzcüoğlu, "Belediye akaryakıt istasyonumuzda mazot alan çiftçimiz, yaklaşık 40 kuruşluk bir indirim aldı. Biz krizi yöneteceğiz, krizin bizi yönetmesine izin vermeyeceğiz. Bu amansız ve acımasız salgını hep birlikte yeneceğiz ve birlikte başaracağız" dedi.


Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun açıklamış olduğu, sürdürülebilir ve sağlıklı gıda yetiştirebilmek için hazırlamış olduğu pakette şu maddeler yer alıyor:


"Çiftçilerimize bölgemiz fidancılarından tedarik edilen yerli tohumlardan yetiştirilmiş 25 bin adet domates, patlıcan, biber fidanı ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Tarım alanlarında kullanılmak üzere belediyemize ait kazayağı, ızgara, pulluk, pulvarizatör gibi araç gereçler günlük ücretsiz olarak kullanabileceklerdir. Önlemlerimiz kapsamında ayrıca, belediyemize ait iki akaryakıt istasyonumuzda çiftçi belgesi ile gelen çiftçilerimizin traktörlerine bayi karı alınmadan mazotta indirim desteği verilecektir. Tarımsal sulama kaynaklarımızdan faydalanan çiftçilerimiz için Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından yüzde 10 bedelsiz sulama hakkı verilecektir. Belediyemize ait araziler çiftçilerimiz tarafından ekip biçmek için çok cüzi rakamlarla kiraya verilecektir. Paketimizde esnaflarımızı da unutmadık. Belediyemize ait iş yerlerinde kiracı olan ve karantina tedbirleri nedeniyle iş yerleri kapalı olan esnafımızdan 3 ay süresince kira alınmayacaktır." - MANİSA

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:45 Kaynak: İHA

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