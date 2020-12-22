Alaşehir Belediyesi araç filosuna 4 yeni araç daha katıldı - Son Dakika

Alaşehir Belediyesi araç filosuna 4 yeni araç daha katıldı

22.12.2020 10:44
Alaşehir Belediyesi araç filosuna 4 yeni araç daha katıldı, System.String[]

Alaşehir Belediyesi hizmet aracı filosuna 4 yeni araç hibe edildi.

Alaşehir Belediyesi hizmet aracı filosuna 4 yeni araç hibe edildi. İş insanları tarafından hibe edilen araçlar, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete girdi. Daha önce kiralık araçlarla hizmet veren Alaşehir Belediyesinde artık kiralık araç kalmazken, belediyeye hibe yoluyla kazandırılan araç sayısı ise 20'ye ulaştı. Belediye böylece büyük bir tasarrufa imza atmış oldu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, göreve gelmesiyle birlikte tasarruf tedbirleri kapsamında, yıllardır kiralık araçlarla alınan hizmetlere son vererek, kendi öz varlıklarına yönelmiş, bu kapsamda belediyeye hibe edilen 16 araçla hizmet vermeye başlamıştı. Yeni araçların hizmete girmesiyle, belediye kiralık araçları sahiplerine iade ederek, kendi araçlarıyla Alaşehirlilere hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 18 ay önce hibe yoluyla temin edilen 16 aracın ardından, bu günde 4 yeni araç hibe yoluyla hizmete girdi.

"Hiç kiralık aracımız kalmadı"

Araçların hizmete girmesi törenine katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu gün 4 tane daha hibe aracımız hizmete girdi. Bir tanesi şehir içindeki külleri toplamak için kullanılacak olan danperli kamyon, bir tanesi caddeleri süpürmek için süpürme aracı, bir tanesi silindir ve mini kepçeyi taşıyan kasalı kamyon, bir tanesi de vito hizmet aracı ile Alaşehir'e ve Alaşehirlilere hizmet verilecek. Bunlarla birlikte hibe araç sayımız 20'ye ulaştı. Böylece hiç kiralık aracımız kalmadı. Bundan böyle belediye olarak kendi araçlarımızla hizmet vereceğiz. Amacımız Alaşehir ve Alaşehirlilere layık oldukları en güzel ve kaliteli hizmeti verebilmek. Temel ilkemiz Alaşehirlilere en güzel hizmeti verirken, kendi öz varlıklarımızı kullanarak, kaynaklarımız gereksiz yerlere harcamamak." dedi. - MANİSA

Alaşehir Belediyesi araç filosuna 4 yeni araç daha katıldı
Alaşehir Belediyesi araç filosuna 4 yeni araç daha katıldı
Alaşehir Belediyesi araç filosuna 4 yeni araç daha katıldı
Alaşehir Belediyesi araç filosuna 4 yeni araç daha katıldı

Ahmet Öküzcüoğlu, Kiralık araç, Alaşehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alaşehir Belediyesi araç filosuna 4 yeni araç daha katıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Terim'e 8 maç ceza verebilir "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu
Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı         
10:54
Muharrem İnce partiyi kuramadan Kurucular Kurulu'nda derin çatlak! Erkin Şahinöz ekipten ayrıldı Muharrem İnce partiyi kuramadan Kurucular Kurulu'nda derin çatlak! Erkin Şahinöz ekipten ayrıldı         
10:17
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu 40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu         
09:54
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
13 kaburgası olan Norduz koyunu, sadece Van'da yetiştiriliyor 13 kaburgası olan Norduz koyunu, sadece Van'da yetiştiriliyor         
09:27
Elektrikte serbest tüketici limiti, 2021 için 1200 kilovatsaat olacak Elektrikte serbest tüketici limiti, 2021 için 1200 kilovatsaat olacak         
08:43
MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı         
07:37
Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü         
00:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 11:05:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaşehir Belediyesi araç filosuna 4 yeni araç daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei