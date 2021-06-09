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Alaşehir Belediyesi hizmette hız kesmiyor - Son Dakika

Alaşehir Belediyesi hizmette hız kesmiyor

09.06.2021 13:11
Alaşehir Belediyesi hizmette hız kesmiyor, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı anda 10 mahallede birden hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı anda 10 mahallede birden hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri alt ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından Gümüşçay Mahallesi'nde asfalt yaması yapılırken, şehir merkezinde kaldırım taşları boyama, Kurudere Mahallesi'nde yağışlar sebebiyle kapanan yolların açma, Evrenli ve Erenköy mahallerinde yol iyileştirme, Horzumkeserler Mahallesi'nde 60'lık büz döşeme, Kurtuluş ve İstasyon mahallelerinde oyun grubu tamirat, Çeşneli Mahallesinde yol düzenleme ve iyileştirme, Delemenler ve Girelli mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda malzemeli bakım ve Narlıdere Mahallesi'nde dere temizliği çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda asfalt, kaldırım taşları boyama ve bakımı, yol açma, yol iyileştirme, büz döşeme, park ve bahçelerde bulunan oyun gruplarının bakımının yapılması ve dere temizliği gibi bir çok alanda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. İlk işi olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Aciliyet durumuna göre öncelik sıralaması yapıyoruz ve çalışmalara hemen başlıyoruz. Olağan üstü durumlarda 24 saat aralıksız olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımız şimdi olduğu gibi ara vermeden hızla sürdürülecek" dedi. - MANİSA

Alaşehir Belediyesi hizmette hız kesmiyor
Alaşehir Belediyesi hizmette hız kesmiyor
Alaşehir Belediyesi hizmette hız kesmiyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Alaşehir, oyunlar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alaşehir Belediyesi hizmette hız kesmiyor - Son Dakika


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