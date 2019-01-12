Son Dakika Haberleri: Alaşehir Belediyesi'nden Delemenler Mahallesine Kilit Parke Taşı

Alaşehir Belediyesi'nden Delemenler Mahallesine Kilit Parke Taşı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi'nin el ele yürüttüğü hizmet seferberliği kapsamında Delemenler Mahallesi'nde kilit parke çalışmaları başladı.

Alaşehir Belediyesi'nden Delemenler Mahallesine Kilit Parke Taşı, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi'nin el ele yürüttüğü hizmet seferberliği kapsamında Delemenler Mahallesi'nde kilit parke çalışmaları başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğinde merkez ve kırsal mahallelerde başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın mahalle sakinlerine kısa süre önce söz verdiği kilit parke çalışmaları Delemenler Mahallesi'nde başladı. Cuma namazını vatandaşlarla birlikte Delemenler Cami'nde kılan Başkan Ali Uçak namazın ardından mahalle sakinleri ile bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Verdikleri sözlerin bir bir yerine getirmiş olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Başkan Ali Uçak, " Türkiye'nin hiçbir bölgesinde şu anda aralıksız hizmet veren hiçbir belediye yok. Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. ve bunun mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Şartlar ne olursa olsun, üretken belediyecilik anlamında bahane üretmeden hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü bir söz verdik ve biz sözümüzü tutarız. Bizim hizmet sevdamıza hiçbir sebep engel olamaz. Soğuk havalara rağmen çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugün de mahalle sakinlerimize kısa süre önce sözünü verdiğimiz yol çalışmalarını Delemenler Mahallemizde başlattık. Bu çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Değerli Büyüğüm Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür eder, bizleri coşku ve heyecanla karşılayan mahalle sakinlerimize çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

Ali Uçak, Manisa, Alaşehir, Güncel
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