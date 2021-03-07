Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip - Son Dakika

Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip

07.03.2021 10:44

Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip Manisa'da Alaşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan klipte ilçede farklı sektörlerde çalışan kadınlar klipte yer alırken, Atatürk'ün kadına verdiği değer anlatıldı.

Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip

MANİSA - Manisa'da Alaşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan klipte ilçede farklı sektörlerde çalışan kadınlar klipte yer alırken, Atatürk'ün kadına verdiği değer anlatıldı.

Manisa'da Alaşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip hazırlandı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nın talimatıyla hazırlanan klipte hayatın her alanında var olan kadınların toplum için önemli olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan klipte Atatürk'ün kadına verdiği değerde vurgulandı. Alaşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun talimatlarıyla hazırlanan klipte çocuğuna bakan ve büyüten anne, arazide çalışan bağ bağlayan kadınlar, hukukçu kadınlar, inek sağarak üreten kadınlar, çay ocağı işleterek erkeklerin yaptığı her işi yapabileceğini gösteren kadınlar, serada çiçek diken, bakımlarını yapan, çobanlık yapan, masa başında çalışan, mutfakta üreterek evine bereket getiren, işyerine, pazarda çalışan ve hayatın her alanında var olan kadınlar anlatıldı. Belediyenin hazırlamış olduğu klip belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Klip kısa sürede büyük ilgi görerek, tıklanma ve yorum rekorları kırdı.

Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip
Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip
Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip
Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip
Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip
Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip

Dünya Kadınlar Günü, Alaşehir, Manisa, Mart, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var         
22:13
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti         
20:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:30:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei