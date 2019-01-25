Alaşehir Belediyesi'nden "Yeteneklerine Yön Ver" Projesi

Alaşehir Belediyesi'nin 7-18 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere yönelik "Yarınlar Senin, Hayalini Gerçekleştir" sloganıyla açtığı Ücretsiz Yetenek Kursları'nın kayıtları başladı.

Alaşehir Belediyesi'nin 7-18 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere yönelik "Yarınlar Senin, Hayalini Gerçekleştir" sloganıyla açtığı Ücretsiz Yetenek Kursları'nın kayıtları başladı.



Satranç, Resim, Müzik, İngilizce ve Bale olmak üzere beş branşta açılan Ücretsiz Yetenek Kursları, yeteneklerini keşfetmek veya var olan yeteneklerini geliştirmek isteyenlere kucak açacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Nasıl ki yol, bina, kaldırım, park ve temizlik işleri belediyemizin asli görevi ise kültür alanında etkinlikler düzenlemek ve bunun için kurslar açmak da en az diğerleri kadar bizim asli görevimiz. Şehrimizde kültür-sanat hayatını canlandırmak, sanata ilgi duyan gençlerimizi eğitmek amacıyla ücretsiz olarak açtığımız kurslarda; deneyimli ve tecrübeli, alanında uzman eğitmen kadromuz bilgi ve yetenek anlamında çocuklarımıza ve gençlerimize yardımcı olacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amacıyla açılan kurslarımızda onların keyifli vakit geçirmeleri bizleri de mutlu edecek. İnşallah bundan sonra da sosyal belediyecilik ve kültürel alanlarda çalışmalarımız artarak devam edecek." diye konuştu. - MANİSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Number1 İflas Haberlerini Yalanladı

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama

Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı

Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız