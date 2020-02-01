Alaşehir Belediyesi 'Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon' için kolları sıvadı - Son Dakika

Alaşehir Belediyesi tarafından Alaşehir Kızılay Derneği ile imzalanan protokol kapsamında Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak.



Alaşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yeni projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Alaşehir Belediyesi ile Alaşehir Kızılay Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Kızılay'a ait Ilıca Mahallesi'ndeki 10 dönümlük araziye Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak. Öte yandan yapılacak merkezde Kızılay'a da iki oda tahsis edilecek.



Protokol töreninde konuşan Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Hamdi Canlı, "Önümüzdeki günlerde resmi olarak tapuyu da belediyeye devredeceğiz. Kurum olarak inşallah Alaşehirlilere bir hizmet verilebilmesinin mutluluğunu yaşayacağız" dedi.



Alaşehir'de Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ihtiyaç olduğunu belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir'de eksikliğini hissettiğimiz merkezi yapabilmek için yer arıyorduk. 2007 yılında zamanın belediye başkanlığı tarafından Ilıca Mahallesi'nde bulunan 10 dönüm arsa huzurevi yapılması için, Kızılay'a şartlı tahsisle devredilmiş. Ancak tahsis tamamlanmadığı için arsa belediyeye devredilecek. Alaşehir Kızılay Derneği ile işbirliği yaparak, bu arsaya belediye olarak huzurevi yapacağız. Kızılay Derneği ile yaptığımız protokol gereği yapacağımız huzurevinde Kızılay'a kullanım hakkının verileceği iki oda tahsis edeceğiz. Huzurevi kapsamında kreş de yaparak yaşlılarla torunları bir aradan doğal ortamda yaşatacağız. Adı geçen bölgede 'Dede, nine torun el ele' projesini gerçekleştireceğiz. Yaşlı, genç ve çocuklara sahip çıkan bir anlayışla gerçekleştireceğimiz proje çalışmalarına en kısa sürede başlayacağız. Huzurevinin yakınında bulunan Alaşehir Çöp Depolama Tesisi de başka bir bölgeye taşınacak. Böylece doğaya saygılı bir yaklaşım, sıfır atık projemizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - MANİSA