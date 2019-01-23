Alaşehir Belediyesinden Çocuklara Yarıyıl Tatili Hediyesi

Alaşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatili nedeniyle Kapalı Spor Salonu'na ücretsiz dev şişme oyun grubu kuruldu.

Alaşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatili nedeniyle Kapalı Spor Salonu'na ücretsiz dev şişme oyun grubu kuruldu.



Sosyal belediyecilik anlamında son dönemlerde önemli projelere imza atan Alaşehir Belediyesi, yarıyıl tatili nedeniyle çocukların güzel vakit geçirmeleri sağlamak için Ücretsiz Sömestr Şenliği düzenledi.21 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Alaşehir Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan ve her gün 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak şenlikten çocuklar ücretsiz olarak yararlanabilecek.



Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da Sömestr Şenliğinde eğlenmeye gelen çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi. Çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Uçak, her biriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Çocukların hoş vakit geçirmelerini ve evlerine güzel anılarla dönmelerinin mutluluğunu birlikte yaşadıklarını ifade eden Başkan Uçak, "1. Alaşehir Üzüm Festivali etkinliklerimiz kapsamında geçtiğimiz aylarda Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkına kurduğumuz dev şişme oyun gruplarında vakit geçiren çocuklarımızın gözlerindeki neşeyi görmek bizleri son derece mutlu etmişti. Oyun gruplarının yeniden kurulması yönünde ailelerimizden ve çocuklarımızdan birçok talep aldık. Mademki biz çocukların Başkan amcasıyız, o zaman biz de yarı yıl boyunca çok çalışan yavrularımıza en güzel hediyeyi verelim istedik. Yaptığımız bu faaliyetlerle bir nebze bile olsa geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı memnun edebildiysek ne mutlu bize" dedi. - MANİSA

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