Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım - Son Dakika

Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım

01.11.2020 10:46

Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İzmir'deki deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İzmir'deki deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatan Alaşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi Şantiye binasına kurduğu stantta...

Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İzmir'deki deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İzmir'deki deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatan Alaşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi Şantiye binasına kurduğu stantta da yardım malzemesi dağıttı.

Alaşehir Belediyesi, depremin hemen ardından komşu il İzmir'e yardım elini uzattı. Karşıyaka Belediyesi Şantiye binasına kurduğu stantta vatandaşlara yardım malzemesi dağıtan Alaşehir Belediyesi personelini ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Alaşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu yardım standının ve çadırların çok önemli olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Tugay, "Alaşehir'den gelen yardım ekibi burada yemek yapıyorlar, çorba yapıyorlar. Dışarıda kalan vatandaşlarımıza yardım ediyorlar. Bizim için çok değerli. Yardımlaşmanın en güzel örneğini gösterdiler. Deprem hepimizi sarstı, zor günler geçiriyoruz, ama böyle dostlarımızın varlığı ve desteği ile ayakta duruyoruz. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu başta olmak üzere Alaşehir halkına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Alaşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi tarafından tahsis edilen şantiye binası bahçesine 21 kişilik çadır kurarken, şoför ve aşçı ekibi, 15 adet tazenize çadırı, 3 bin porsiyon yemek, 2 bin ekmek, 6 palet su, 2 palet maden suyu, 250 battaniye, 7 adet lojistik destek aracını da depremde çalışan ekiplerin tahsisine sundu. Alaşehir Belediyesinin İzmir'e olan yardımlarının ve desteğinin devam edeceği bildirildi.

Tunç Soyer'in mesajına destek verildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Kış geliyor, vatandaşlarımızın battaniye ve kışlık giyeceğe ihtiyacı var' sözü üzerine Alaşehir Belediyesi de ilçede battaniye ve kışlık giyecek kampanyası başlattı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle hepimiz büyük üzüntü içerisindeyiz. Ancak gün üzülme günü değil, el ele, yürek yüreğe verme, İzmirli kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarma günüdür. Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle deprem bölgesindeki kardeşlerimize battaniye, kışlık kıyafet ve yardım kolisi göndermek isteyen hemşehrilerimizin yapacakları yardımları Alaşehir Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etmelerini istiyoruz. Ayrıca yardım kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle gönderilecek malzemelerin kullanılmamış olması gerektiğini göz önünde bulundurmalarını istiyoruz" dedi.

Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım
Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım
Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım
Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım
Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım
Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım
Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım
Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım
Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım
Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım
Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım
Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım
Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım
Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım

Karşıyaka, Alaşehir, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alaşehir Belediyesi'nden depremzedelere yardım - Son Dakika


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