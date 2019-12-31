Alaşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine odun desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Alaşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine odun desteği - Son Dakika Ekonomi

Alaşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine odun desteği

14 saat önce

Alaşehir Belediyesi tarafından park, bahçe ve caddelerde bulunan ağaçların budanmasıyla elde edilen odunlar ihtiyaç sahibi 255 aileye dağıtıldı.

Alaşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine odun desteği, System.String[]

Alaşehir Belediyesi tarafından park, bahçe ve caddelerde bulunan ağaçların budanmasıyla elde edilen odunlar ihtiyaç sahibi 255 aileye dağıtıldı.


Alaşehir Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki park, bahçe ve caddelerde bulunan ağaçlar budanarak çıkan odunlar istiflendi. İstiflenen odunlar parçalanarak, yakılabilecek duruma getirilerek ihtiyaç sahibi ailelere traktör ve kamyonetlerle dağıtıldı. Çalışmaları ve dağıtımları yerinde izleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzücoğlu, "Aileler bizlere yakacak odun talebinde bulunuyorlar. Biz bunu kendi öz kaynaklarımızla karşılıyoruz. Buradaki ağaçlarla yaklaşık 255 tane ailemizin ihtiyacını karşılayacağız. İhtiyaç sahipleriyle buluşturacağız. Yoksulluğun siyaseti olmaz, ağlayan anaların siyaseti de olmaz. Biz insanların kimliğine cinsiyetine bakmadan, ihtiyaç sahiplerinin durumlarına bakarak değerlendiriyoruz. İnşallah ihtiyaç sahiplerinin hepsini taleplerini karşılayacağız. Önümüzdeki yıllarda bu yardımlarımız katlanarak artacaktır. Hazırlıklarımızı şimdiden yapıyoruz daha çok ihtiyaç sahibi olduğunu biliyoruz ancak elimizdeki mevcut imkanlar ölçüsünde hepsini karşılamaya çalışıyoruz" dedi. - MANİSA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor
Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi

Son Dakika Haberleri
00:14 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Son Dakika Ekonomi
00:14 Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Son Dakika Ekonomi
23:45 Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Son Dakika Ekonomi
21:58 Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
18:14 KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Son Dakika Ekonomi
09:04 Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 00:44:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine odun desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]