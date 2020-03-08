Alaşehir Belediyesinden Kadınlar Günü'ne özel klip - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaşehir Belediyesinden Kadınlar Günü'ne özel klip - Son Dakika

Alaşehir Belediyesinden Kadınlar Günü'ne özel klip

6 saat önce

Alaşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir klip hazırladı.

Alaşehir Belediyesinden Kadınlar Günü'ne özel klip, System.String[]

Alaşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir klip hazırladı.


Belediyenin sosyal medya hesabında "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" notuyla paylaşılan klipte, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu seslendirme yaptı. Öküzcüoğlu klipte, "Kadınlarımız annedir, insanı şekillendirir. Kadın hayattır, hayatın her anını güzelleştirir. Dünyayı yaşanır hale getirir. Kadın berekettir, kendisine verileni çoğaltıp, geriye verir. Kadınlar emektir" ifadeleriyle Kadınlar Günü'nü kutladı. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:36 Kaynak: İHA
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