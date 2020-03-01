Alaşehir Belediyespor'dan 10 gollü tarihi galibiyet

Alaşehir Belediyespor sahasında oynadığı maçta rakibi Aşağı Çobanisaspor'u 10-0 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.



Manisa Süper Amatör Liginde mücadele eden Alaşehir Belediyespor ligin 21. hafta maçında, Alaşehir Killik Şehit Jan. Onb. Evren Kara Stadı'nda konuk ettiği Aşağı Çobanisaspor'u tarihi bir skorla mağlup etti. 44 puana yükselen Alaşehir Belediyespor lider Hacırahmanlıspor ile arasındaki puan farkını da 3'e indirdi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu Kulüp Başkanı Hüseyin Akgül ile birlikte izlediği maçta, Oğulcan'ın 4, Berkcan'ın 2, Ogün'ün 2, Burak ve Gökhan'ın 1'er attığı birer gollerle rakibini 10-0 yendi. Bu skorla Alaşehir Belediyespor puanını 47' ye çıkararak ligin bitmesine 3 hafta kala Play-off maçlarında oynamayı hak kazandı.



Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bugün mutlu sona erdik. Hedefimiz daha büyük, başaracağız. Ben Alaşehir'de böyle bir skor hatırlamıyorum. Belki de tarihimizdeki en farklı galibiyet olabilir." dedi. - MANİSA