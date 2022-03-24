Alaşehir Çayı ıslah ediliyor - Son Dakika
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Alaşehir Çayı ıslah ediliyor

24.03.2022 10:59

Alaşehir Çayı ıslah ediliyor Su taşkınlarına neden olan Alaşehir Çayında yaklaşık 3 ay sürecek olan temizlik çalışmaları başladı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle dere yatağı 20 metreden 10 metreye kadar düşen ve su baskınlarına neden olan Alaşehir Çayında ıslah...

Alaşehir Çayı ıslah ediliyor

Su taşkınlarına neden olan Alaşehir Çayında yaklaşık 3 ay sürecek olan temizlik çalışmaları başladı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle dere yatağı 20 metreden 10 metreye kadar düşen ve su baskınlarına neden olan Alaşehir Çayında ıslah çalışmaları başladı. Dere yatağını dolduran malzemeler iş makineleriyle temizlenirken dere yatağının yeniden 20 metreye çıkarılmasının hedeflendiği öğrenildi.

Yağışlar nedeniyle, dere yatağı genişliği 20 metre olan Alaşehir Çayı'nda dere yatağı genişliği yaklaşık 10 metreye kadar düştü. Dere yatağının malzemelerle dolması nedeniyle yaşanan sel baskınları Alaşehirli arazi sahiplerini zor durumda bırakırken, çiftçiler karşılaştıkları sıkıntıları DSİ yetkililerine iletti. Şikayetleri değerlendiren DSİ Bölge Müdürlüğü Alaşehir Çayı'nda temizleme çalışmalarını başlattı.

Alaşehir Baklacı Mahallesi ile Subaşı Mahallesi arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik alandaki Alaşehir Çayı'nda temizlik çalışmaları başladı. 3 iş makinesi ile yaklaşık üç ay sürecek olan çalışmalarda 10 metreye kadar düşen dere yatağı genişliğinin gerçek genişliği olan 20 metreye çıkarılması hedefleniyor.

DSİ Salihli Erozyon ve Rusubat Baş Mühendisliği Formeni Rıfat Sarıdoğan, "Yağmurlardan dolayı sel bastığı için temizlik çalışmaları yapıyoruz. Alaşehir Ovasında bulunan vatandaşlar, dere yatağının dolması nedeniyle sel baskınları yaşandığı taleplerini kurumumuza iletti. Mevcut deremizin genişliği 20 metre, ancak molozlarla dolması sonucu 10 metreye kadar düştü. İş makinelerimizle malzemeleri temizleyerek, mevcut genişliğimiz olan 20 metreye getiriyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için dereyi genişleterek, yaşanabilecek olası su baskınlarını engellemek için çalışıyoruz." dedi.

Başlatılan çalışmaların yaklaşık 3 ay süreceği ve çevredeki tarım arazilerinin su baskınlarından kurtulacağı bildirildi.

Alaşehir Çayı ıslah ediliyor
Alaşehir Çayı ıslah ediliyor
Alaşehir Çayı ıslah ediliyor

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Alaşehir, Manisa, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alaşehir Çayı ıslah ediliyor - Son Dakika


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