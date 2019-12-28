Alaşehir CHP'de yeni başkan Hasçelik oldu - Son Dakika
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Alaşehir CHP'de yeni başkan Hasçelik oldu

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alaşehir ilçe kongresi yapıldı.

Alaşehir CHP'de yeni başkan Hasçelik oldu, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alaşehir ilçe kongresi yapıldı. Mevcut başkan Ahmet Akgündüz'ün aday olmadığı ve iki adayın yarıştığı kongrede, Avukat Gülgün Hasçelik kullanılan oyların çoğunluğuna alarak yeni başkan seçildi.


Düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüolu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve partililer katıldı. Eski başkan Ahmet Akgündüz'ün aday olmadığı seçimde, Gülgün Hasçelik ile Tolga Şıray başkanlık için aday oldu. Kongrede 290 kayıtlı delegeden 286 delege oy kullandı. Oyların 165'ini alan Gülgün Hasçelik yeni başkan seçilirken, rakibi Tolga Şıray 120 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı. Seçim sonrasında seçimi kaybeden Tolga Şıray rakibini tebrik ederken, yeni başkan Gülgün Hasçelik de tüm partililere teşekkür ederek, kazananın CHP olduğunu vurguladı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da yeni başkanı tebrik etti. Öküzcüoğlu, "Bu bir seçimdi, CHP'de demokrasi vardır. Seçimler demokratik bir ortamda yapılır ve sonucuna herkes saygı duyar. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Gülgün Hasçelik'in listesi; Adem Aslan, Bilal Aydın, Ramazan Çam, Ömer Ali Coşkun, Mehmet Doğan, Goncagül Erden, Halil Garipoğlu, Ahmet Güleç, Mustafa Günen, Ayfer Helvacı, Bilgin Kermen, Naim Öz, Güner Tekin, Gültekin Uğurer, Mustafa Uysal ve Sinan Güven Zora'dan oluştu. - MANİSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akgündüz, Alaşehir, Manisa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:01 Kaynak: İHA
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