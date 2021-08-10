ÜZÜM BAĞLARI VE ZEYTİNLİK YANDI - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında, üzüm bağları ve zeytinlik alanlar zarar gördü.

Alaşehir'in Belenyaka Mahallesi Armut Alan Deresi kıyısındaki üzüm bağları ve zeytinlik alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın söndürme çalışmasına, vatandaş da destek verdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla yangın söndürüldü. Yangında 10 dekar alan zarar gördü. Üzüm bağı sahibi Emir Ali Kökpınar, "Duman çıktığını gördük, itfaiyeye haber verdik. Neden çıktığını bilmiyoruz. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı" dedi.