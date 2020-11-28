Alaşehir'de 112 Acil Sağlık İstasyonu personeline plaket - Son Dakika

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personeline başarılı çalışmaları dolayısıyla plaket verdi.
Kaymakam Abdullah Uçgun, ziyaret ettiği istasyonda, personeli tebrik etti.
Uçgun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığına dikkati çekti.
Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personelinin de gecesini gündüzüne katarak çalıştığını aktaran Uçgun, "Günlerce evlerinden, ailelerinden uzak kalarak bu mücadeleyi omuzlayan kimi zaman da hayatlarını hiçe sayarak canla başla, fedakarca hastalara nefes olmaya çalışan 112 Acil Servis personelini tebrik ediyorum." dedi.
- Kaynak: AA
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