Alaşehir'de 1290 dekar arazi sulanacak

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Toygar Mahallesi, Toygar Deresi üzerine inşa edilen, Alaşehir Toygarlı Gölet'i ve Sulamasının ikmal sözleşmesi yapıldı. 1 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan gölet tamamlandığında 1290 dekar tarım arazisi sulu tarımla tanışacak.

Temelden 39 metre yüksekliği, 1 milyon metreküp su tutabilecek ve yaklaşık 1290 dekarlık araziyi suyla buluşturacak olan ve yaklaşık 5 milyon TL'ye mal olacak Toygarlı Göleti ikmal sözleşmesi İzmir DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firma arasında imzalandı. Gölet ile ilgili çalışmalara en kısa sürede başlanılacağı ve yıl sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı.

DSİ. İzmir 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Alaşehir Toygarlı Gölet'i inşaatı ve Sulamasının ikmal sözleşmeleri yüklenici firma ile yapıldı. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını planladık. Çalışmalar tamamlandığında 1290 dekar alan su ile buluşacak. Gölet temeleden 39 metre yüksekliğinde olup, 1 milyon metreküp su tutabilecek." dedi.

Sözleşme DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Proje İnşaat Şube Müdürü Serhat Doğan ve yüklenici firma temsilcisi Çağdaş Yaman'ın katılımıyla imzalandı. - MANİSA